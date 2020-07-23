У Павлограді поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив чуже авто

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що громадянин, будучи п'яним, розгромив скло в Daewoo Lanos. Причиною неадекваного поведінки чоловіка стало те, що перед цим він вимагав від власника транспортного засобу підвезти його, однак той не погодився.

Наткнувшись на відмову, п'яний почав нариватися на скандал, потім – розбив скло автомобіля і втік у невідомому напрямку.

Прибулим на місце НП правоохоронцям постраждалий водій детально описав прикмети агресивного чоловіка. Вже через кілька годин силовикам вдалося затримати нападника недалеко від місця події.

Вдалося встановити особу правопорушника – це був 32-річний місцевий житель. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Відповідно до частини 1 статті 194 КК України за умисне знищення або пошкодження чужого майна бешкетник може сісти у в'язницю на термін до 4 років.

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