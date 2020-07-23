Юнак врятував дітей, які гралися з гранатою

У Дніпропетровській області юнак отримав орден "За мужність" за врятування п'ятьох дітей від гранати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис Олени Разумової в Facebook.

Так, 17-річного жителя Дніпропетровської області Олександра Гаркушу нагородили орденом "За мужність" за порятунок п'ятьох дітей, і таким чином він став першим українцем, який отримав цю нагороду в настільки юному віці.

Сам Гаркуша розповів, що влітку 2019 року він йшов по вулиці біля дитячого майданчика і побачив, що дитина тримає в руках гранату. Він миттєво зреагував та вихопив вибуховий пристрій з рук малечі, однак викинути вже не встиг.

"У військовому ліцеї нам говорили, що граната детонує за 4 секунди. Але я не встиг", - розповів Гаркуша.

Юнак закрив дітей своїм тілом від уламків, отримавши при цьому незліченну кількість поранень і втративши 4 пальці.

Життя хлопчика врятував його батько, яки повернувся з ООС. Коли хлопець отямився після вибуху, він в першу чергу поцікавився самопочуттям врятованих ним дітей.

Зараз Гаркуша продовжує навчання у військовому ліцеї, однак через травму руки він вже наврядчи зможе стати розвідником, що було його давньою мрією.

В коментарях користувачі соцмережі захоплюються хлопцем і щиро пишаються юним героєм.

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