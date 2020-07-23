У Дніпропетровській області юнак отримав орден "За мужність" за врятування п'ятьох дітей від гранати
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис Олени Разумової в Facebook.
Так, 17-річного жителя Дніпропетровської області Олександра Гаркушу нагородили орденом "За мужність" за порятунок п'ятьох дітей, і таким чином він став першим українцем, який отримав цю нагороду в настільки юному віці.
Сам Гаркуша розповів, що влітку 2019 року він йшов по вулиці біля дитячого майданчика і побачив, що дитина тримає в руках гранату. Він миттєво зреагував та вихопив вибуховий пристрій з рук малечі, однак викинути вже не встиг.
Українців змусять платити податок на нерухомість, що потрібно знати: "Якщо квартира менше 60..."
Гривня готується до краху, українців приголомшили новим курсом: "Перед вихідними..."
"Боляче дивитися": блондинка з "Квартал 95" переборщила зі шпагатом, кадри конфузу
Молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю: «Красунчик хороший»
"У військовому ліцеї нам говорили, що граната детонує за 4 секунди. Але я не встиг", - розповів Гаркуша.
Юнак закрив дітей своїм тілом від уламків, отримавши при цьому незліченну кількість поранень і втративши 4 пальці.
Життя хлопчика врятував його батько, яки повернувся з ООС. Коли хлопець отямився після вибуху, він в першу чергу поцікавився самопочуттям врятованих ним дітей.
Зараз Гаркуша продовжує навчання у військовому ліцеї, однак через травму руки він вже наврядчи зможе стати розвідником, що було його давньою мрією.
В коментарях користувачі соцмережі захоплюються хлопцем і щиро пишаються юним героєм.
Нагадаємо, зустрічали живим коридором: на Дніпропетровщині провели в останню путь морпіха-героя.
Також Politeka повідомляла, що не стало героя ЗСУ, трагедія потрясла Україну: «йшов у страшних муках».
Раніше Politeka писала, що на Донбасі сталася справжня трагедія: Зеленському висунули вимогу.