В магазинах Дніпра завезення секонд-хенду викликає незвичайний ажіотаж

Про це пише Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Повідомляється, що подібна картина для Дніпра - не новина, подібні черги збираються перед магазинами, в яких торгують поношеним одягом і взуттям, частенько.

це Пов'язано з тим, що багатьом городянам не по кишені купити собі нові речі, а одягатися все одно під що-то потрібно. Те ж стосується і дітей, які, як відомо, швидко виростають, що потребує частішого, ніж для дорослих покупки речей.

Так, на цей раз, жителі Дніпра штурмували магазин секонд-хенду, розташований на житловому масиві Західний, у який кожну п'ятницю завозять "нові" речі. Люди, намагаючись увійти в магазин першими, забувають про елементарну ввічливість, штовхаються і обсипають оточуючих лайкою.

Politeka повідомляла, що відкриття нового супермаркету в Запоріжжі викликало величезний резонанс не тільки в місті, але і в Україні. Причиною стало відео, опубліковане ресурсом «Разом», на якому видно, як після перерізання червоної стрічки в магазин хлинула спрямування пенсіонерів.

Люди поспішали тому, що першим ста покупцям були обіцяні безкоштовні продуктові набори. Проте гонитва за дармовою їжею перетворилася в справжній треш.

Поки економіка продовжує своє круте піке, коронавірус не вщухає, а ціни повзуть вгору, черги в магазини секонд-хенду залишаються острівцем стабільності. Правда, ці острівці стають все довшими. Так, у групі «Харків 1654» опублікували фото черзі в магазин, що торгує вживаними речами, на вулиці 23 Серпня. Люди, що зібралися в багатометрову чергу, абсолютно не дотримуються дистанції, а також у більшості немає масок.

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