У Дніпрі з'явилися труднощі з будівництвом метро



Як передає Politeka.net про це директор турецької компанії, яка займається прокладкою метро Уфук Башаран повідомив в інтерв'ю "Інформатору" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, зараз виникла проблема в отриманні дозвіл на вибухові роботи.

"Більше, ніж рік вже втратили. Ми створили спеціальну комісію від нашої компанії, в яку увійшли юристи і технічні фахівці. У понеділок провели нараду з ДП «Придніпровський експертно-технічний центр держпраці», де нас запевнили, що всі документи підходять, і після складання протоколу ми зможемо почати вибухові роботи. Після цього два дні представники «Держпраці» не виходили на зв'язок, а тепер заявили, що не випишуть нам протокол", - зазначив він.

Також Башаран підкреслив, що без вибухових робіт подальше просування неможливо і на всіх ділянках робіт - простий.

"Якби ми отримали дозвіл рік тому, то будівництво пішло б набагато швидше. Я, як директор компанії, приїхав в Дніпро, щоб врегулювати питання будівництва одного з найважливіших об'єктів для жителів Дніпра, а директор «Держпраці» не хоче знайти 5 хвилин, щоб поговорити. Тому будівництво буде продовжуватися ще довго", - уклав він.

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