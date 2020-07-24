У Дніпрі з'явилися труднощі з будівництвом метро
Як передає Politeka.net про це директор турецької компанії, яка займається прокладкою метро Уфук Башаран повідомив в інтерв'ю "Інформатору" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Якби ми отримали дозвіл рік тому, то будівництво пішло б набагато швидше. Я, як директор компанії, приїхав в Дніпро, щоб врегулювати питання будівництва одного з найважливіших об'єктів для жителів Дніпра, а директор «Держпраці» не хоче знайти 5 хвилин, щоб поговорити. Тому будівництво буде продовжуватися ще довго", - уклав він.
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