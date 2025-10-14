Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі забезпечує економічно обґрунтовану ціну, безперебійну роботу тепломереж і надійне постачання тепла для всіх категорій споживачів у сезоні 2025/2026 років.

Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі відбулося з 1 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради розглянув пропозиції ДТЕК Придніпровської ТЕС щодо вартості послуг для населення та бюджетних установ. Остаточне рішення набирає чинності після підпису міського голови.

За інформацією АТ «ДТЕК Дніпроенерго», новий тарифний пдан для мешканців складе 1362,37 грн за 1 Гкал з ПДВ, що на 5,4 % перевищує попередню суму 1292,35 грн. Бюджетні організації платитимуть 1365,62 грн за 1 Гкал (було 1295,62), а інші споживачі — 1363,69 грн (раніше 1293,68). З початку повномасштабної війни ціни на тепло зросли більш ніж на 60 %, що стало підставою для коригування тарифів і підтримки стабільного постачання.

Окремий випадок стосується ЖБК №78 «Гірник 2» на Лабораторній, 46. Тут тариф без ПДВ залишився на рівні 2121,99 гривень за 1 Гкал. Цей споживач єдиний користується старою ціною з початку бойових дій.

Крім того, міська рада раніше визначила тарифи для абонентів КП «Теплоенерго», Укрзалізниці, УДУНТ та приватних підприємств, зокрема ТОВ «Теплогазсервіс», ТОВ «Дніпрогаз Теплоінвест» і ТОВ «Титан Теплоенерго». Розрахунки враховують витрати на виробництво, транспортування та подачу теплової енергії відповідно до законодавства України.

Отже, підвищення цін на опалення у Дніпрі забезпечує економічно обґрунтовану ціну, безперебійну роботу тепломереж і надійне постачання тепла для всіх категорій споживачів у сезоні 2025/2026 років. Впроваджені зміни гарантують передбачувані витрати та стабільну діяльність теплопостачальних підприємств.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.