Мешканка Дніпра отримала серйозні каліцтва під час поїздки в маршрутці

Про це пише Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі Facebook голови профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого.

Повідомляється, що подія сталася у 107-й маршрутці. В салоні автобусу "Еталон" під час підйому транспортного засобу по дорозі раптово рідина закипіла в розширювальному бачку.

Жінка, яка їхала в цьому автобусі, отримала серйозні опіки, її очікує лікування.

Politeka повідомляла, що в Дніпропетровській області маршрутка потрапила в ДТП, в результаті чого постраждали 15 осіб. Маршрутний автобус потрапив у ДТП поблизу містечка Кам'янське. З'ясувалося, що маршрутка впала в невелике водоймище.

"Маршрутний автобус перекинувся в невелике водоймище, тому в однієї з пасажирок - набряк легенів, їй надається медична допомога за допомогою апарату ШВЛ", - повідомив генеральний директор Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги Ростислав Винар.

А в Одесі стало відомо про злісних діях вандалів у громадському транспорті Одеси. Подробиці розповіла прес-служба КП «Одесміськелектротранс», розмістивши фотографії додачу.

Вдень у четвер троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.

Також в Одесі розлючений водій жорстко побив пішохода. Відповідне відео розмістив телеграм-канал Хydessa.

Подія сталася вдень, 23 липня, в Суворовському районі міста на вулиці Бочарова. Очевидці розповіли, що водієві не сподобалося, що пішохід переходив дорогу в недозволеному місці і він накинувся на нього з кулаками, а потім в хід пішов навіть стілець.

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