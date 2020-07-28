Жителя Кривого Рогу оштрафували на 17 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Перший криворізький.

Вина чоловіка полягає в тому, що він стояв без маски на зупинці громадського транспорту. За це патрульні склали на нього протокол за 44-3 статті Купап України (порушення правил карантину).

Суддя Центрально-Міського районного суду Кривого Рогу Василь Сидорак визнав чоловіка винним у порушенні правил карантину.

Теперрь порушнику доведеться виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень штрафу, та ще й оплатити 420 гривень судового збору.

Politeka повідомляла про те, що стало відомо, які ще штрафи можуть запровадити для простих українців. Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, незабаром можуть збільшити штрафи для тих українських водіїв, які на дорогах не пропускають машини швидкої допомоги.

Міністр охорони здоров'я особисто переконався, що водії не хочуть поступатися дорогу медикам, коли їздив на виклики.

"Не завжди наші водії, які перебувають на дорогах, пропускають карету швидкої допомоги", - підкреслив Степанов на брифінгу.

Стало відомо, скільки українцям доведеться заплатити податків в бюджет за свою нерухомість.

В Україні розмір податку на нерухомість становить до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норми.

У поточному році потрібно заплатити за 2019 рік і розмір мінімалки для розрахунку відсотка також враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4173 грн, значить, платити потрібно до 62,5 грн за кожен "зайвий" квадрат.

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