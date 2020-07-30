Заяву в поліцію вже подали

На Дніпропетровщині невідомі поглумилися над державним прапором

Про це передає Politeka з посиланням на прес-службу Покровського міської ради.

Так, повідомляється, що в Покриві Дніпропетровської області невстановлені особи пошматували державний прапор на адміністративній будівлі по вулиці Центральній.

В цій будівлі розташовано місцеве Управління освіти і бібліотеки. Співробітники відомства, прийшовши вранці на роботу помітили цей кричущий факт наруги над символом української державності.

За фактом дій невідомих вандалів було подано заяву в поліцію.

Politeka писала, що на українському кордоні затримали любителя Росії та СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський непотріб. Про це інформує управління Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що на пункті пропуску «Старокозачье» на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Як з'ясувалося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки із зображенням прапора ВМФ СРСР, медаль з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою в рублях.

На Донбасі волонтери запустили в небо прапор України, який долетів до окупованих територій і неабияк розлютив бойовиків. Про це повідомляє волонтер Влад Іванов в соцмережі.

Український прапор запустили в небо над окупованим Донецьком. За словами волонтера, після запуску стало відомо, що російські окупанти ще протягом 20 хвилин стріляли по прапору.

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