У центра Дніпра можуть відкрити велике казино

Про це повідомляє Politeka з посиланням на один із місцевих Telegram-каналів.

Так, у мережі вже навіть з'явилися ілюстрації майбутнього казино. Очікується, що його відкриють на вулиці Короленка.

У мерії Дніпра станом на сьогоднішній день інформацію про розміщення казино на вулиці Короленка поки що не підтвердили.

"Проштовхнутий нещодавно в Раді закон про гральний бізнес вже дає свої перші плоди. Корбан-Філатов першими вирішили захопити монополію цього чудо-ринку і побудувати в самому центрі Дніпра одне і єдине казино", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 14 липня цього року Верховна Рада прийняла закон, який легалізує азартні ігри, які були в Україні забороненими протягом 11 років. Після того, як закон набуде чинності, в Україні буде дозволена діяльність казино і букмекерських пунктів (в тому числі відповідних онлайн-платформ), залів ігрових автоматів та організація онлайн-покеру.

Влітку цього року влада Дніпра провела реконструкцію вулиці Короленка, перетворивши її в пішохідну зону. Реконструкція супроводжувалася скандалами, пов'язаними з вирубкою дерев і закриттям дорожнього руху всупереч генеральному плану міста.

Нагадаємо, Філатов відзначився висловлюванням про гральний бізнес: "Останні речі - у ломбард".

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