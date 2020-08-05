У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 17-річного хлопця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-паблік "Пошук зниклих дітей".

Так, у Дніпрі розшукують 17-річного Ігоря Фурсова.

Батьки і знайомі неповнолітнього повідомили, що Ігор проживає на житловому масиві "Червоний Камінь". Востаннє він виходив на зв'язок 4 серпня в 23.30. Так, пізно ввечері хлопець написав, що вже їде додому, після цього він на зв'язок не виходив. Де він знаходиться зараз і з ким - ніхто не знає.

Відомі також прикмети зниклого хлопця. Він був одягнений в темно-зелену футболку і рвані джинси чорного кольору.

"Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Ігоря, повідомте за номерами: 102 (поліція), 732-07-00, 098-172-11-84 ("Пошук зниклих дітей Дніпро")", - йдеться в повідомленні.

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