У Дніпрі двоє чоловіків вкрали у супермаркеті пляшку віскі вартістю понад 9 тисяч гривень
Як передає Politeka, про це повідомив один із місцевих Telegram-каналів.
Так, повідомляється, що чоловіки винесли з магазину віскі Macallan 18 вартістю 9260 грн.
"Гуляти так гуляти - подумали обидва і винесли пляшку віскі Macallan 18 вартістю 9260 грн. Також були помічені на кількох інших магазинах. Ох вже ці сомельє, знають толк в алкоголі", - йдеться в повідомленні.
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Також опубліковані скріншоти із запису камери відеоспостереження і безпосередньо саме відео, як чоловіки беруть пляшку дорогого алкоголю.
Слід зазначити, що The Macallan - це елітний шотландський бренд віскі з регіону Хайленд. Ціна на цей алкоголь може бути різною - в залежності від кількості років витримки благородного напою.
Раніше повідомлялось, що у місті Новомосковську Дніпропетровської області чоловік представився соціальним працівником і пограбував пенсіонерку. Так, за даними місцевих ЗМІ, 83-річна жінка звернулася в поліцію із заявою про те, що її пограбували. За її словами, до неї додому прийшов чоловік, який представився соціальним працівником. Він запевнив жінку в тому, що йому необхідно переписати номери всіх купюр, які є в неї в будинку. Метою цього перепису нібито була необхідність в заміні купюр. Довірлива пенсіонерка винесла всі гроші, і тоді зловмисник вихопив їх з рук жінки та хутко втік. Сума, яку викрав "соціальний робітник", становила 60 тисяч гривень, 2 тисячі доларів і 40 тисяч рублів.
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