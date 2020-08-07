Морпіха Ярослава Журавля з Дніпропетровщини нагороджено орденом "За мужність"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу президента України Володимира Зеленського.

Так, глава держави нагородив посмертно загиблого на Донбасі морпіха, а також ще чотирьох українських військових, які загинули в результаті засідки бойовиків під Зайцевим.

Як відомо, 13 липня, під час спроби евакуювати тіло свого загиблого командира лейтенанта Дмитра Красногрудя, Ярослав Журавель отримав поранення у ворожій засідці недалеко від селища Зайцевого. Він до останнього уникав можливості потрапити в полон. За даними командування ООС, бойовики не давали українським військовим змогу евакуювати пораненого. Журавель залишався пораненим у "сірій зоні" ще декілька днів, а потім помер.

Коли розвідник Красногрудь підірвався на розтяжці, Ярослав Журавель і медик Микола Ілін ("Естонець") вирушили в "сіру зону", щоб забрати тіло командира. Тоді спостерігачі ОБСЄ домовилися з бойовиками "ДНР" щодо білоруського режиму перемир'я. Українські військові були одягнені в білі жилети і каски, однак бойовики цинічно відкрили вогонь по захисникам України.

Медика "Естонця" вбили, а Ярослав Журавель кілька днів, будучи пораненим, намагався доповзти до української території. Він самостійно наклав собі джгут, щоб зупинити кровотечу. Деякий час український безпілотник знімав пораненого розвідника, але незабаром сержант пропав із зони видимості. Три дні поспіль бойовики не дозволяли проводити пошукову операцію.

"Імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам'яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу і любов до Батьківщини неможливо виміряти ніякими нагородами. Дякую кожному військовому, який захищає Україну і кордони нашої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, відомі нові подробиці трагедії з бійцями ЗСУ під Зайцевим: "Не було ніяких спроб врятувати...".