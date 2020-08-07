У Дніпрі роми викрали маленьку дитину та повезли у невідомому напрямку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".

За даними місцевих ЗМІ, до співробітників патрульної поліції Дніпра звернувся неповнолітній юнак, який повідомив, що став свідком злочину.

Заявник розповів, що близько восьмої години вечора в АНД-районі на вул. Шолохова, 18, біля будинку зупинився автомобіль ВАЗ-2106 темно-коричневого кольору. З машини вибігли троє дітей циганської зовнішності віком близько 9-10 років. Вони схопили дитину, якій на вигляд близько 7 років, посадили її в авто і поїхали в бік вул. Берегова.

Також заявник розповів, що за кермом авто сиділа доросла людина циганської зовнішності.

За даними поліції, наразі в місті оголошено план-перехоплення, а також ведуться слідчо-розшукові дії.

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