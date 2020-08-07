В Днепре ромы похитили маленького ребенка и увезли в неизвестном направлении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".

По данным местных СМИ, к сотрудникам патрульной полиции Днепра обратился несовершеннолетний юноша, который сообщил, что стал свидетелем преступления.

Заявитель рассказал, что около восьми часов вечера в АНД-районе на ул. Шолохова, 18, возле дома остановился автомобиль ВАЗ-2106 темно-коричневого цвета. Из машины выбежали трое детей цыганской внешности возрастом около 9-10 лет. Они схватили ребенка, которому на вид около 7 лет, посадили его в авто и поехали в сторону ул. Береговая.

Также заявитель рассказал, что за рулем авто сидел взрослый человек цыганской внешности.

По данным полиции, сейчас в городе объявлен план-перехват, а также ведутся следственно-розыскные действия.

Ранее сообщалось, что на Роганском жилмассиве в Харькове орудуют воры ромской национальности. Так, двое 30-летних ромов, представившись армянами, подошли к парню с девушкой. Они рассказали, что, мол, избили их брата, и спросили, не видели ли те нападавших. После этого первый цыган пытался отвести диалогом парня в сторону, а второй в это время снял с девушки цепочку.

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