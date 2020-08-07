У Дніпрі неадекватна жінка вкусила до крові лікаря під час затримання поліцією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі жителі багатоповерхового будинку по вул. Балтійській, 86 проінформували поліцію про крики, які лунають з однієї з квартир.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то виявили на місці господаря квартири, який сказав, що його дружина закрилася в кімнаті з маленькими дітьми. В цей час вона кричала і читала якісь молитви.

У присутності поліцейського господар квартири виламав двері в кімнату, після чого вдалося затримати 28-річну дівчину. Вона чинила опір під час затримання.

Брикаючись, неадекватна дівчина вдарила ногою в живіт сержанта, а також вкусила поліцейського. Дісталося і черговому лікарю, якому буйна пацієнтка прогризла палець до крові.

Дівчину з явними ознаками душевного розладу доставили в міську лікарню Дніпра №4. Вона досі перебуває у медзакладі.

На відео можна почути, як дівчина в неадекватному стані щось гучно кричить про "диявола" та закликає його "йти геть".

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