У Дніпрі сталася серйозна аварія, в результаті якої постраждали щонайменше три людини
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Так, за даними одного з пабліків Дніпра, на набережній Заводській, між магазином "Комфі" і дитячим комбінатом, сталася серйозна аварія з постраждалими.
Зокрема, очевидці ДТП повідомили про двох постраждалих, стан яких лікарями оцінюється як важкий. Є також інформація, що за кермом був 17-річний хлопець.
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Згодом у пабліку повідомили про деталі ДТП. Неповнолітній водій Hyundai рухався в бік житлового масиву "Парус". Під час маневру він не впорався з керуванням, через що автомобіль занесло, і на зустрічній смузі він врізався в маніпулятор.
В результаті ДТП постраждали дві 17-річні дівчини, які знаходилися в салоні авто. Їх госпіталізували в лікарню ім. Мечникова у важкому стані. Також постраждав чоловік, який сидів в маніпуляторі - у нього зламана рука.
На кадрах, опублікованих в соцмережі, можна побачити розбиту вщент автівку білого кольору, яка стоїть посеред дороги. На місце прибули лікарі швидкої, а також поліція, яка оформляє ДТП.
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