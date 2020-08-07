В Днепре произошла серьезная авария, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, по данным одного из пабликов Днепра, на Набережной Заводской, между магазином "Комфи" и детским комбинатом, произошла серьезная авария с пострадавшими.

В частности, очевидцы ДТП сообщили о двух пострадавших, состояние которых врачами оценивается как тяжелое. Есть также информация, что за рулем был 17-летний парень.

Впоследствии в паблике сообщили о деталях ДТП. Несовершеннолетний водитель Hyundai двигался в сторону жилого массива "Парус". Во время маневра он не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло, и на встречной полосе он врезался в манипулятор.

В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, которые находились в салоне авто. Их госпитализировали в больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии. Также пострадал мужчина, который сидел в манипуляторе - у него сломана рука.

На кадрах, опубликованных в соцсети, можно увидеть разбитую вдребезги машину белого цвета, которая стоит посреди дороги. На место прибыли врачи скорой, а также полиция, которая оформляет ДТП.

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