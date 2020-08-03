У Дніпрі жінку, яка переходила дорогу в непризначеному для цього місці, збив тролейбус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, відомо, що у Дніпрі тролейбус збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Після інциденту жінка змогла самостійно підвестися на ноги.
Інцидент стався о восьмій ранку внизу проспекту Олександра Поля. Жінка разом з чоловіком переходили дорогу в недозволеному місці. В цей час як раз проїжджав тролейбус №5. Водій транспортного засобу не помітив людей, що перебігають дорогу, оскільки в цей час він рахував гроші, передані йому пасажирами за проїзд.
З "Квартал 95" сталося найгірше, Євген Кошовий безсилий: "Це вдавалося тільки..."
Російська Кардашян засвітила непристойно велику красу в купальнику: "Гаряча поза"
НБУ випустить нові гроші, українцям показали, як вони виглядають: "увійдуть в обіг з 3 серпня"
Дощі атакують Україну з новою силою, кого чекає удар: точний прогноз
В результаті тролейбус збив жінку. Чоловік встиг перейти на інший бік дороги, тому уникнув наїзду транспорту. Через ДТП розбилося лобове скло тролейбуса. Жінку після інциденту госпіталізували в міську лікарню №16.
Примітно, що пішохідний перехід знаходився зовсім недалеко від місця ДТП - приблизно в десяти метрах від місця аварії.
В коментарях до відео зазначають, що насправді жінка йшла досить повільно, тому дивно, що водій її не помітив.
"Трамвай досить нечутно їде, і жінка не помітила. Вона ж дуже повільно йшла, куди дивився водій?" - написав користувач соцмережі.
Нагадаємо, "Як після бомбардування": українцям показали приймальню "швидкої" під Дніпром, кадри ганьби.
Раніше Politeka повідомляла про НП у Дніпрі: чоловік впав у яму з мазутом, кадри.
Також Politeka писала, що водії проклинають роздовбану дорогу під Дніпром, відео: "На велосипеді швидше".