У Дніпрі жінку, яка переходила дорогу в непризначеному для цього місці, збив тролейбус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, відомо, що у Дніпрі тролейбус збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Після інциденту жінка змогла самостійно підвестися на ноги.

Інцидент стався о восьмій ранку внизу проспекту Олександра Поля. Жінка разом з чоловіком переходили дорогу в недозволеному місці. В цей час як раз проїжджав тролейбус №5. Водій транспортного засобу не помітив людей, що перебігають дорогу, оскільки в цей час він рахував гроші, передані йому пасажирами за проїзд.

В результаті тролейбус збив жінку. Чоловік встиг перейти на інший бік дороги, тому уникнув наїзду транспорту. Через ДТП розбилося лобове скло тролейбуса. Жінку після інциденту госпіталізували в міську лікарню №16.

Примітно, що пішохідний перехід знаходився зовсім недалеко від місця ДТП - приблизно в десяти метрах від місця аварії.

В коментарях до відео зазначають, що насправді жінка йшла досить повільно, тому дивно, що водій її не помітив.

"Трамвай досить нечутно їде, і жінка не помітила. Вона ж дуже повільно йшла, куди дивився водій?" - написав користувач соцмережі.

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