У Дніпрі жителі гуртожитків цілеспрямовано руйнують нові сучасні ліфти, щоб не платити за них

Як передає Politeka, про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мешканці гуртожитку навмисно ламають нові ліфти, щоб з них не стягували додаткову плату. Він зазначив, що ще 5 років тому в Дніпрі не працювало приблизно 900 ліфтів, однак згодом у місті замінили "стояки" на нові ліфти.

Лисенко розповів, що також планується провести заміну робочих ліфтів, які вже "відкатали" свій нормативний термін. Очікується, що в 2021 році на заміну потраплять щонайменше 107 ліфтів.

Однак, як розповів заступник мера, не все так гладко, адже в місті є два гуртожитки, в яких встановили абсолютно нові ліфти, робочі, однак мешканці постійно їх виводять з ладу. За словами Лисенка, вони молотками розбивають кнопки виклику, ламають двері і т.д.

Більш того, як розповів Лисенко, в минулому місяці, коли бригада в черговий раз займалася ремонтом ліфту, на механіків зверху хтось почав мочитися.

Мешканці гуртожитку пояснили свою основну мотивацію економією.

"Якщо ліфт працює, то за нього треба платити. А ми 10 років ходимо пішки і звикли", - заявили люди.

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