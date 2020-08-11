В Днепре жители общежитий целенаправленно разрушают новые современные лифты, объясняя свои поступки желанием сэкономить

Как передает Politeka, об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на своей странице в соцсети.

Он рассказал, что жители двух общежитий преднамеренно ломают новые лифты, чтобы с них не брали за них дополнительную плату. По словам заместителя мэра, еще пять лет назад в городе не работало около девяти сотен лифтов, но вскоре в Днепре заменили "стояки" на новенькие лифты.

Сейчас в планах властей города - проведение замены рабочих лифтов, которые уже "откатали" свой срок. Ожидается, что в следующем году на замену попадут по меньшей мере 107 лифтов.

Однако, здесь возникают некие трудности. Как расказал Лысенко, дело в том, что в городе есть два общежития, гдк установили совершенно новые лифты, рабочие, однако жильцы этих общежитий постоянно выводят их из строя, при том делают это целенаправленно. По словам Лысенко, они молотками разбивают кнопки вызова, ломают двери и т.д.

Более того, по словам Лысенко, в прошлом месяце, когда бригада в очередной раз ремонтировала испорченный лифт в общежитии, на механиков сверху кто-то начал мочиться.

У жителй общежития нашлось объяснение таким вопиющим поступкам. Их мотивация - это банальное желание сэкономить.

"Если лифт работает, то за него надо платить. А мы 10 лет ходим пешком и привыкли", - рассказали люди.

В комментариях к пользователи соцсети возмутились аморальным поведением днепрян и отметили, что за такие действия нужно нести криминальную ответственность.

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