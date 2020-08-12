На Днепропетровщине в водоеме утонул рыбак

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Службу спасения сообщили о том, что на канале "Днепр-Донбасс" возле села Бабайковка Царичанского района двое мужчин ловили рыбу. Во время рыбалки один из мужчин решил пойти искупаться, после чего исчез.

На следующий день ГСЧС приступили к обследованию водоема в поисках пропавшего рыбака. Прибыв на место трагедии, двое водолазов обследовали 360 квадратных метров акватории и нашли тело погибшего мужчины. Погибшим оказался мужчина 1965 года рождения. Его тело нашли на глубине 3 метров на расстоянии 45 метров от берега.

Водолазы передали тело погибшего сотрудникам полиции.

К поискам были привлечены шесть человек личного состава ГСЧС Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в Кресовском водохранилище в воскресенье, 9 августа, обнаружили тело молодой женщины. Труп женщины был обнаружен в воскресенье около 11.00 в водоеме Покровского района города. Тело находилось на поверхности воды в трех метрах от берега. На вид женщине от 30 до 35 лет. Обстоятельства ее гибели и личность выясняются.

Напомним, под Днепром выезд группы детей на водоем закончился трагедией.

Ранее Politeka писала о ЧП в киевском парке: плавание в водоеме закончилось трагедией, детали.

Также Politeka писала, что на Харьковщине жизнь ребенка оборвалась на глазах у родителей: подробности и фото с места трагедии.