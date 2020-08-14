В одному з магазинів Дніпра стався скандал, в результаті якого постраждав один із відвідувачів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, у Дніпрі неадекватна жінка закидала камінням вітрину магазину, в результаті чого один з відвідувачів отримав поранення.
Інцидент стався в магазині імпортних товарів на проспекті Миру, 12.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, з невідомих причин до закладу забігла жінка і почала хаотично кидати каміння у вітрину магазину. Вона також потрапила каменем в одного з відвідувачів, який намагався захистити свого сина від неадекватних дій жінки.
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За словами очевидців, під час жбурляння камінням жінка була п'яною або під наркотиками. Вона поводилася неадекватно, постійно кричала і виривалася з рук, коли її намагалися тримати, щоб вона заспокоїлась.
На місце події прибули поліцейські, яким вдалося скрутити нападницю і відвезли до найближчого відділення для подальшого з'ясування обставин інциденту.
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