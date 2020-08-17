У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова борються за життя українського військового, який отримав важкі поранення на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет 34-го телеканалу.

Зазначається, що 37-річного бійця ЗСУ на ім'я Олександр доставили в Дніпро з Пісок ще 13 серпня у дуже важкому стані. Він перебував у комі, у нього є опіки руки та шиї, відірване вухо. Протягом декількох днів медики боролись за життя українського захисника.

Зараз, за словами лікарів, чоловік вже прийшов до тями, його самопочуття покращилося.

"Вугільне обличчя, вугільне плече, вугільна рука. І ось тут все на межі. Абсолютно все. Сьогодні перший день, коли ми можемо без апарату везти його на комп'ютерний томограф, і подальші спостереження проводити тут і в відділенні реанімації", - розповів головний лікар медичного закладу Сергій Риженко.

Він також повідомив, що зір Олександру вдалося зберегти. Медики пообіцяли військовому, що до Дня незалежності він вже поїде додому.

Раніше повідомлялось, що Олександр - старший солдат ЗСУ, родом з Миколаєва. Протитанкова міна рознесла автомобіль на шматки. Один боєць загинув на місці. Олександр з важкими пораненнями бортом доставлений в Мечникова на апараті ШВЛ.

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