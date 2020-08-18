На мальовничий пляж з'їжджаються навіть з інших міст

На Дніпропетровщині мальовничий пляж "Мальдіви" виявився небезпечним для відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, рятувальники б'ють на сполох, тому що "Мальдіви", які знаходяться у Дніпропетровській області, виявилися не такими безпечними, як всі думали. У воду зливають відходи виробництва, і в ній були знайдені хімічні сполуки.

У червні 2020 року рятувальники зробили заміри радіаційного фону на "Мальдівах". Захід проводили, щоб донести до населення і до приїжджих туристів детальну інформацію про фон радіації цієї місцевості.

Вимірювання на різних частинах території, де розташовані водойми, показали результати від 0,04 до 0,08 мікрозівертів. При цьому безпечним вважається рівень радіації до 0,5 мікрозівертів.

Таким чином, за словами рятувальників, дані водойми не є місцем для купання. До того ж, вони не облаштовані, а також не визначені місцевими органами влади як пляжі, і за фактом є частиною промислової зони. На цій території виробляють видобуток і переробку руд, а вода і пісок на даній території є місцем циркон-рутил-ільменітового родовища рідкісних металів.

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