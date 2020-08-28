На Дніпропетровщині бійців 93-ї ОМБр "Холодний Яр" нагородили відзнаками після повернення з фронту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "Холодного Яру".

Так, губернатор області вручив нагороду найкращим військовослужбовцям "Холодного Яру", які повернулися із зони проведення операції Об'єднаних сил.

У селищі Черкаське Дніпропетровської області, де розташована військова частина 93-ї ОМБр, урочисто зустріли "холодноярівців", які повернулися додому з Донбасу, де вони понад 7 місяців виконували бойові завдання. Найкращим захисникам України вручили державні нагороди і цінні подарунки.

Також у військовій частині вшанували пам'ять загиблих. Командир повідомив, що за 7 місяців ротації на Луганщині в результаті агресії з боку бойовиків загинули 9 бійців "Холодного Яру". На честь полеглих Героїв поклали квіти до Меморіалу пам'яті, кожного із загиблих згадали поіменно.

Найкращі бійці "Холодного Яру" отримали медалі "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".

Зустріти військових з фронту та нарешті побачити і обійняти прийшли їхні сім'ї, друзі і близькі.

Слід зазначити, що за 7 місяців ротації "холодноярівці" знищили або пошкодили багато ворожої зброї, техніки та транспорту: БМП, вантажівки, міномети, автомобілі і навіть 152-міліметрові гаубиці "Мста-Б".

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