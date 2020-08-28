На Дніпропетровщині бійців 93-ї ОМБр "Холодний Яр" нагородили відзнаками після повернення з фронту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "Холодного Яру".
Так, губернатор області вручив нагороду найкращим військовослужбовцям "Холодного Яру", які повернулися із зони проведення операції Об'єднаних сил.
У селищі Черкаське Дніпропетровської області, де розташована військова частина 93-ї ОМБр, урочисто зустріли "холодноярівців", які повернулися додому з Донбасу, де вони понад 7 місяців виконували бойові завдання. Найкращим захисникам України вручили державні нагороди і цінні подарунки.
Також у військовій частині вшанували пам'ять загиблих. Командир повідомив, що за 7 місяців ротації на Луганщині в результаті агресії з боку бойовиків загинули 9 бійців "Холодного Яру". На честь полеглих Героїв поклали квіти до Меморіалу пам'яті, кожного із загиблих згадали поіменно.
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Найкращі бійці "Холодного Яру" отримали медалі "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".
Зустріти військових з фронту та нарешті побачити і обійняти прийшли їхні сім'ї, друзі і близькі.
Слід зазначити, що за 7 місяців ротації "холодноярівці" знищили або пошкодили багато ворожої зброї, техніки та транспорту: БМП, вантажівки, міномети, автомобілі і навіть 152-міліметрові гаубиці "Мста-Б".
Нагадаємо, на Дніпропетровщину повернулися бійці після 7 місяців ротації, кадри: "не обійшлося без втрат...".
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