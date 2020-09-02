Жителів Дніпра попереджають про чергову схему шахрайства, жертвами якої зазвичай стають люди похилого віку

Як повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний", шахраї ошукали в Дніпрі пенсіонера на "кругленьку" суму.

Так, місцеві ЗМІ повідомляють, що дві шахрайки обдурили пенсіонера і забрали у нього велику суму грошей - понад 100 тисяч гривень.

Інцидент стався в Дніпрі у середу, 2 вересня, на вулиці Новокримській. Відомо, що дві шахрайки прийшли додому до 83-річного пенсіонера під приводом "перевірити лічильники електроенергії".

Під час свого візиту жінки сказали пенсіонеру, що в країні будуть міняти гроші і запропонували свою "допомогу" в обміні на нові купюри. Дідусь повірив зловмисницям і віддав їм близько 35 тисяч гривен і 2,5 тис. доларів, що сумарно складає близько 105 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині шахраї організували "схему" заволодіння чужим майном. За даними правоохоронців, у "схемі" були задіяні керівники комерційних структур, адвокатка, нотаріус та державний реєстратор. "Схема" функціонувала наступним чином: на підставі фіктивних рішень суду отримувалось право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які знаходились у законній власності третіх осіб.

Нагадаємо, рахунки українців масово спустошують, розкрито зухвала схема: "Банкомат з'їдає карту і..."

Також Politeka писала про те, що під Дніпром активізувався шахрай: "представився соціальним працівником і попросив...".