У Дніпрі сталася пожежа в одному із приватних будинків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними рятувальників, бабуся в стані алкогольного сп'яніння залишила 4-річну дівчинку без нагляду. В результаті дитина почала гратися із сірниками і влаштував пожежу в одній з кімнат будинку.

Надзвичайна подія сталася в приватному будинку на вулиці Іси Мунаева. Сусіди помітили вогонь і кинулися на допомогу. Небайдужі люди дістали дитину з палаючого будинку. Дівчинку з попереднім діагнозом "опіки тулуба та нижніх кінцівок третього ступеня" доставили в Дніпровську обласну дитячу клінічну лікарню.

Також з'ясувалося, що дитина на момент пожежі перебувала в будинку з бабусею, яка в стані алкогольного сп'яніння відпочивала в сусідній кімнаті і не дивилась за онучкою.

За інформацією ДСНС, вогонь знищив домашнє майно в кімнаті, де сталося загоряння. Загальна площа пожежі склала 30 кв. метрів. Одинадцять рятувальників ліквідували загоряння о десятій ранку.

На опублікованих кадрах можна побачити, що вогонь суттєво пошкодив будинок - знищено речі, що були в домі, а також обгоріли стіни, дах і т.д.

Нагадаємо, Дніпрі пожежа охопила одразу два поверхи житлового будинку, кадри: господаря однієї з квартир врятувати не вдалося.

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