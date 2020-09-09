У Дніпропетровській області сталася чергова трагедія на воді - загинув 42-річний чоловік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Покрові Дніпропетровської області під час купання на водоймі потонув чоловік.

Трагедія сталася у вівторок, 8 вересня. Приблизно об о 11-й годині дня на лінію "101" зателефонував місцевий житель. Він розповів, що під час купання в кар'єрі, затопленому ґрунтовими водами, зник його знайомий.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою гумової надувного човна обстежили прибережну зону закинутого кар'єру, однак не знайшли чоловіка.

Згодом, при обстеженні водойми працівниками міської комунальної аварійно-рятувальної служби за допомогою водолазного спорядження було знайдене тіло утопленика 1978 року народження. Труп чоловіка передано співробітникам поліції.

Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі на очах відпочиваючих чоловік в одязі пірнув у воду і більше на поверхні не з'явився. Трагедія сталася 26 серпня на кар'єрі в житловому масиві "Червоний Камінь". Очевидці розповіли, що на місці події правоохоронці виявили телефон, пачку цигарок і гроші чоловіка.

Нагадаємо, у водоймі під Дніпром знайшли тіло рибалки: кадри і подробиці трагедії.

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