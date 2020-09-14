У Дніпрі на карантин відправили цілу групу студентів, тому що в одного з магістрів підтвердили коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, стало відомо про те, що студент магістратури першого курсу НМетАУ захворів на коронавірус. Є також інформація, що це перший випадок зараження на COVID-19 у цьому навчальному закладі.

Як стало відомо, захворів хлопець, який проживав в гуртожитку. До сьогоднішнього дня він не ходив на заняття, тому що пари в його групі повинні були початися тільки з понеділка, 14 вересня.

Як тільки стало відомо про випадок захворювання, в гуртожитку кімнату студента фахівці взяли на санобробку. Також у всьому гуртожитку проводять дезінфекцію.

Студентів групи, в якій навчається заражений, відправили на самоізоляцію. Всі заняття будуть проводитись дистанційно.

Раніше також повідомлялось, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував владу Дніпра за масові гуляння у День міста. Глава МОЗ зазначив, що День міста у Дніпрі відзначали без дотримання карантинних обмежень, що може спричинити спалахи зараження на COVID-19.

Нагадаємо, осередок вірусу знайшли у школі під Дніпром: дітей та вчителів терміново відправили на карантин.

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