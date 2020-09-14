В Днепре на карантин отправили целую группу студентов, потому что у одного из магистров подтвердили коронавирус
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".
Так, стало известно о том, что студент магистратуры первого курса НМетАУ заболел коронавирусом. Есть также информация, что это первый случай заражения на COVID-19 в этом учебном заведении.
Как стало известно, заболел парень, который проживал в общежитии. До сегодняшнего дня он не ходил на занятия, потому что пары в его группе должны были начаться только с понедельника, 14 сентября.
Как только стало известно о случае заболевания, в общежитии комнату студента специалисты взяли на санобработку. Также во всем общежитии проводят дезинфекцию.
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Студентов группы, в которой учится зараженный, отправили на самоизоляцию. Все занятия будут проводиться дистанционно.
Ранее также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал власти Днепра за массовые гуляния в день города. Глава Минздрава отметил, что День города в Днепре отмечали без соблюдения карантинных ограничений, что может повлечь вспышки заражения на COVID-19.
Напомним, очаг вируса нашли в школе под Днепром: детей и учителей срочно отправили на карантин.
Также Politeka писала об усилении карантина в Одессе: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото.