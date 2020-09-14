За фактом порушення карантину під час святкування Дня міста в Дніпрі можуть відкрити кримінальне провадження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Так, під час традиційної селекторної наради представники правоохоронних органів поінформували президента України Володимира Зеленського, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей, які не дотримувались введених на тлі коронавірусу карантинних обмежень та були без засобів індивідуального захисту.

За цим фактом вже було порушено кримінальне провадження на Одещині та наразі відбувається розслідування. За словами правоохоронців, організатори свят мають понести адміністративне покарання у розмірі 170 тис. грн, а у випадку, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на COVID-19 чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито кримінальне провадження.

Як відомо, у суботу, 12 вересня, у Дніпрі святкували День міста. На захід прийшли тисячі людей, більшість з яких були без масок і не дотримувались дистанції, передбаченої під час карантину.

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