У той час, коли Україна опинилася на порозі нової хвилі коронавірусу, в Дніпрі влаштували грандіозне свято до Дня міста, всупереч всім карантинним обмеженням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідні фото і відео, розміщені в соцмережі.

Дніпряни звинувачують мера міста Бориса Філатова в тому, що він "перевзувається на льоту". Ще навесні Філатов "лякав" жителів Дніпра тисячами смертей, а тепер організовує концерти перед виборами.

У суботу, 12 вересня, у Дніпрі десятки тисяч людей зібралися на Фестивальному причалі.

Коментуючи суботнє свято, дніпряни зазначають, що тепер слід чекати різкого прирісту кількості хворих на COVID-19.

"Добре провели день міста - чекаємо зростання ковіду", "У лікарнях 80 людей з ковідом підтвердженим. Сама лежу із запаленням легенів(((людей тьма. Дивна влада, що таке допускає. Лікарів немає. На швидку чекала 1,5 години", "Якщо у нас ковід, то це бенкет у чуму, чекаємо інкубаційний період і адью", "Через тиждень і Дніпропетровська область буде в червоній зоні", "Жодної маски, я думала, у нас ковід, виявляється, його немає", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, осередок вірусу знайшли у школі під Дніпром: дітей та вчителів терміново відправили на карантин.

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