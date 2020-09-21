Китайський вірус у Дніпрі дещо зменшив оберти, проте радіти рано

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

Так, за останню добу в обласному центрі зафіксували 21 новий випадок зараження вірусом і один летальний випадок (з початку пандемії – 43).

Всього з початку пандемії в місті зареєстровано 2554 випадків цього захворювання, 1476 осіб одужали, лікуються 1078 дніпрян, 296 з них – у стаціонарі, амбулаторно – 82.

На ранок, 21 вересня у важкому стані шестеро людей, п'ятеро з них підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Стосовно Дніпропетровської області, то в регіоні на сьогоднішній день зафіксовано 3982 випадків захворювання. На лікуванні залишаються 1991 людина з китайським вірусом.

Politeka повідомляла, що святкування Дня міста в Дніпрі проходило без дотримання карантинних обмежень. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, коментуючи фотографії з Дня міста в Дніпрі.

Так, глава МОЗ зазначив, що День міста в Дніпрі відзначали без дотримання карантинних обмежень, що може спричинити спалахи зараження на COVID-19.

За словами Степанова, на святкування вплинули політичні процеси, які зараз проходять в країні.

"Коли я сьогодні вранці побачив фотографії зі святкування Дня міста Дніпра, на якому зібралися тисячі людей, мабуть, десятки тисяч людей, то у мене питання до влади: я знаю, що Ви усвідомлюєте, що таке COVID-19, і які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, які зараз йдуть по всій країні. Але так свідомо проводити концерти, незважаючи на те, що вони заборонені в країні...",- прокоментував міністр.

Нагадаємо, осередок вірусу знайшли у Дніпровському виші: студентів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, осередок вірусу знайшли у школі під Дніпром: дітей та вчителів терміново відправили на карантин.

Також Politeka писала, що дані про смертність від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.