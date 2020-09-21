Китайский вирус в Днепре несколько сбавил обороты, однако радоваться рано

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

Так, за последние сутки в областном центре зафиксировали 21 новый случай заражения вирусом и один летальный случай (с начала пандемии – 43).

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 2554 случаев этого заболевания, 1476 человек выздоровели, лечатся 1078 днепрян, 296 из них – в стационаре, амбулаторно – 82.

На утро, 21 сентября в тяжелом состоянии шесть человек, пятеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Касаемо Днепропетровской области, то в регионе на сегодняшний день зафиксировано 3982 случаев заболевания. На лечении остаются 1991 человек с китайским вирусом.

Politeka сообщала, что празднование Дня города в Днепре проходило без соблюдения карантинных ограничений. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, комментируя фотографии с Дня города в Днепре.

Так, глава Минздрава отметил, что День города в Днепре отмечали без соблюдения карантинных ограничений, что может повлечь вспышки заражения на COVID-19.

По словам Степанова, на празднование повлияли политические процессы, которые сейчас проходят в стране.

"Когда я сегодня утром увидел фотографии с празднования дня города Днепра, на котором собрались тысячи людей, пожалуй, десятки тысяч людей, то у меня вопрос к власти: я знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, и какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые сейчас идут по всей стране. Но так сознательно проводить концерты, несмотря на то, что они запрещены в стране...", - прокомментировал министр.

Напомним, очаг вируса нашли в днепровском вузе: студентов срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, очаг вируса нашли в школе под Днепром: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Также Politeka писала, что данные о смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.