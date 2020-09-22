Станом на ранок, 22 вересня в Дніпрі зафіксовано 252 нових випадки зараження китайським вірусом

Про це, посилаючись на дані на системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України передає Politekа.

Всього з початку пандемії в обласному центрі зареєстровано 2806 випадків захворювання. За цей період одужали 1534 осіб, померли 45, 1272 українців проходять курс лікування (з них вдома – 964, в стаціонарних умовах - 308).

У важкому стані - 7 пацієнтів, підключені до апаратів ШВЛ 5 хворих.

Politeka писала, що більшість українських областей на сьогоднішній день не готові до пом'якшення карантину. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 20 вересня, послабити карантин в Україні готові лише дві області - Кіровоградська та Херсонська. Всі інші регіони, включаючи Київ, не готові послабити карантин через показники захворюваності.

Відзначається, що в 22-х областях перевищено допустимий показник захворюваності китайським вірусом. Найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення на даний момент фіксується в Тернопільській області - 388,3 людини.

В Україні змінилися правила проходження 14-денної самоізоляції. Про те, за яких умов людина зможе вийти з цього періоду достроково, розповів глава МОЗ України Максим Степанов.

Він повідомив, що українці зможуть самостійно здавати повторні тести на китайський вірус вже на восьмий день самоізоляції. У разі отримання негативного результату людина зможе повернутися до звичайного життя.

«На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання. Чому на восьмий? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді», - пояснив міністр.

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Як повідомляла Politeka, українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "протягом 14 днів..."

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