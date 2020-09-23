В Україні тривають спільні навчання Сил Спеціальних Операцій України та США

Про це нагадує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook посольства США в Києві та інформацію від прес-служби Міноборони України.

Так, під час навчань, силами українських та американських військових будуть відпрацьовані польоти на наднизьких висотах, а також унікальна викидання десанту на канатах.

Крім того, літаки, задіяні в навчаннях, пролетять на наднизьких висотах над п'ятьма українськими містами.

"Скористайтеся можливістю подивитися на літаки, які беруть участь у спільних американо-українських навчаннях над цими містами! Польоти на низьких висотах і відпрацювання інших навичок. Місця проведення: Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Черкаси між 12:30 і 14:00", – сказано в анонсі диппредставництва.

Politeka повідомляла, що в рамках навчань Rapid Trident-2020 бійці ЗСУ провели безпарашютне десантування з американських конвертопланів.

Повідомляється, що два конвертоплани з повітряно-тактичної групи ССО ЗСУ США в Європі, пролетіли з Вінницької у Львівську область і взяли на борт бійців ЗСУ. Потім, над одим з полігонів в Одеській області спецназівці двох країн десантувалися безпарашютним способом.

"Десантувалися з американських Osprey. Це дуже несхоже на те, як проводити десантування з вертольота, є відмінності. Значить, треба тренуватися", - поділився враженнями лейтенант ЗСУ Андрій.

Кремль злякався спільних навчань НАТО і ЗСУ, тому екстрено прийняв рішення щодо анексованого Криму. Зокрема, Кремль прийняв екстрене рішення і закрив для судноплавства майже все узбережжя окупованого Криму і частини Північного Кавказу. Про це розповів голова Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Нагадавши, одеситів сполошила Військова авіація НАТО над містом.

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