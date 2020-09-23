У Дніпрі та Дніпропетровській прийнято рішення посилити карантинні заходи в області

Про це інформує Politeka з посиланням на місцевий інформаційний ресурс Відкритий.

Так, згідно з документом, прийнятим на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 22 вересня в Дніпрі та області вводиться ряд додаткових обмежень. Прийнято це рішення у зв'язку з різким зростанням числа хворих китайським вірусом.

Зокрема, відтепер у місті та області заборонено проведення дискотек, робота нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Дитсадки і школи закриють на карантин лише в тому випадку, якщо на самоізоляції буде більше 50% від числа співробітників і учнів, які контактували з хворими коронавірусом.

Концертно-театральну діяльність в регіоні вирішили не забороняти.

Politeka писала, що Укрзалізниця вирішила змінити правила роботи в червоній зоні карантину. Так, компанія вирішила відновити з 22 вересня продаж пасажирських квитків на деякі проїзду, які проходять через населені пункти в червоній зоні карантину. Йдеться про станції Ніжин і Носівка, які за рішенням Кабінету міністрів і Держкомісії були віднесені до Червоної зони.

У прес-службі Укрзалізниці заявили, що продаж квитків буде відкритий на наступні поїзди:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ;

№774/773 Київ-Шостка;

№779/780 Суми-Київ, Вінниця;

№786/785 Київ – Шостка.

У компанії також підкреслили, що рішення про відновлення продажу квитків і посадки пасажирів на зазначених станціях пов'язане з рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня.

Нагадаємо, що українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили.

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.