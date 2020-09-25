На Дніпропетровщині СБУ викрила прокурора однієї з місцевих прокуратур у хабарництві

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення прес-служби відомства у Фейсбук.

Так, повідомляється, що прокурор займався вимаганням грошей, а коли його спіймали на гарячому – хотів позбутися від них.

Стало відомо, що місцева мешканка звернулася до чиновника зі зверненням стосовно незаконного захоплення присадибної території біля її заміського будинку. За внесення відомостей до ЄРДР та інші процесуальні дії прокурор зажадав від жінки гроші.

При отриманні хабара правоохоронці затримали прокурора-хабарника. Коли його затримували, підозрюваний хотів позбутися речових доказів, викинувши гроші у вікно.

Затриманому прокурору планують повідомити про підозру, слідчі заходи тривають.

Politeka писала, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з народним депутатом від пропрезидентської фракції «Слуга народу» Олександром Юрченком. Він заявив, що Спіймані на хабарі більше не зможуть піти від відповідальності.

"Традиційно корупційного" якщо зайшов на посаду, то можеш трохи брати в кишеню державного, вона не збідніє» більше не буде. Може, хтось не почув? Тому ще раз. Кожен чиновник, міністр і депутат повинен великими літерами десь на собі відобразити просту істину: якщо вкрав-сядеш, якщо брав хабар - сядеш", – написав глава держави в соцмережі.

Президент запевняє, що більше немає "дахів", прикриття або адміністративних можливостей, а значить, винятків з правила «взяв хабар – сядеш» більше не буде. Він нагадав про те, що перед виборами народу було обіцяно закінчення старих корумпованих часів.

Нагадаємо, "слуга народу" Юрченко попався на крадіжці пива з магазину, деталі.

Раніше Politeka повідомляла, що Зеленський пригрозив "слугам" через скандал з нардепом Юрченком.

Також Politeka писала, що нардеп від "Слуги народу" потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.