У Кривому Розі Дніпропетровської області через карантин склалася непроста ситуація з навчанням у школах

Про це передає Politeka з посиланням на місцевий новинний ресурс Перший Криворізький.

Так, стало відомо, що китайським вірусом в місті захворіли 11 педагогів, три молодших технічних співробітника, а також вісім школярів.

За словами директора Департаменту освіти і науки виконкому місцевої міськради Тетяни Кріпак, на самоізоляцію відправлені 586 школярів, 13 вихованців дитячих садків, а також 44 педагога і 17 техспівробітників.

Politeka повідомляла, що у Дніпрі та Дніпропетровській прийнято рішення посилити карантинні заходи в області. Так, згідно з документом, прийнятим на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 22 вересня в Дніпрі та області вводиться ряд додаткових обмежень. Прийнято це рішення у зв'язку з різким зростанням числа хворих китайським вірусом.

Зокрема, відтепер у місті та області заборонено проведення дискотек, робота нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Дитсадки і школи закриють на карантин лише в тому випадку, якщо на самоізоляції буде більше 50% від числа співробітників і учнів, які контактували з хворими коронавірусом. Концертно-театральну діяльність в регіоні вирішили не забороняти.

На Харківщині на сьогоднішній день перебувають на самоізоляції 51 вчитель і 1375 школярів. За словами директора Харківського обласного лабораторного центру любові Махоти – сумарно це 47 класів, учні яких через Китайський вірус не ходять на заняття.

"У школах є хворі, але це не спалахи. У нас 47 класів на самоізоляції, де захворіли учні та вчителі", – повідомила чиновниця.

Більшість із тих, хто назодиться на самоізоляції, живуть у Харкові, Пісочині, а також у Богодухівському та Чугуївському районах області.

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