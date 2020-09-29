За жизнь ребенка боролись 10 дней, но чуда не произошло

В Днепре умер мальчик, которого покусали домашние овчарки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Двухлетнего Егора, которого доставили в больницу Днепра на вертолете из Донецкой области, спасали в течение десяти дней. Малыша в его день рождения загрызли домашние овчарки.

К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось - малыш умер.

"Светлая память, Егорка", - написала на своей странице в соцсети волонтер, которая организовала сбор средств на помощь мальчику.

Деньги на дорогостоящее лечение волонтеры собирали по всему миру. Медики до последнего боролись за жизнь Егора и прилагали массу усилий, чтобы вытащить его с того света, но чуда не произошло.

Как известно, на двухлетнего малыша в Селидово Донецкой области напали домашние овчарки. 18 сентября ребенка срочно перевезли в Днепр. На военном вертолете его доставили в областную детскую больницу на улице Космической.

Состояние Егора, несмотря на все усилия врачей, оставалось очень тяжелым. Малыш был подключен к ИВЛ, аппарату искусственной почки.

Против родителей мальчика, которого спасали в Днепре от последствий нападения собак, открыли уголовное производство.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.

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