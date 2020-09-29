В Днепре умер мальчик, которого покусали домашние овчарки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".
Двухлетнего Егора, которого доставили в больницу Днепра на вертолете из Донецкой области, спасали в течение десяти дней. Малыша в его день рождения загрызли домашние овчарки.
К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось - малыш умер.
"Светлая память, Егорка", - написала на своей странице в соцсети волонтер, которая организовала сбор средств на помощь мальчику.
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Деньги на дорогостоящее лечение волонтеры собирали по всему миру. Медики до последнего боролись за жизнь Егора и прилагали массу усилий, чтобы вытащить его с того света, но чуда не произошло.
Как известно, на двухлетнего малыша в Селидово Донецкой области напали домашние овчарки. 18 сентября ребенка срочно перевезли в Днепр. На военном вертолете его доставили в областную детскую больницу на улице Космической.
Состояние Егора, несмотря на все усилия врачей, оставалось очень тяжелым. Малыш был подключен к ИВЛ, аппарату искусственной почки.
Против родителей мальчика, которого спасали в Днепре от последствий нападения собак, открыли уголовное производство.
Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.
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