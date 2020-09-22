У Кам'янському Дніпропетровської області на дівчину, яка гуляла зі своїм собакою, напала інша тварина

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення дівчини у Facebook.

За її словами,в той час, як дівчина йшла зі своїм собакою в магазин, до неї підбіг не дуже великий аксель.

Між собаками зав'язалася "сварка". Дівчина намагалася відігнати чужу собаку і відтягнути свою, коли її ззаду атакувала інша доросла собака і вкусила її за ногу.

В результаті у дівчини - сліди від зубів, велика гематома і порвані штани.

"Я дуже люблю собак, причому всіх! Вчора йшла зі своїм псом в магазин (лабрадор), підбіг до нас невеликий аксель і почали вони гавкати один на одного, поки я відганяла дрібного і тягнула свого пса від дрібного, ззаду підбіг інший дорослий пес і чапнув мене за ногу! Зіпсований настрій, порвані штани, у дитини переляк! Швидше б побудували притулок і змусили всіх господарів стерилізувати своїх собак і кішок, щоб уникнути вуличних тварин!", - пише обурена дівчина.

Politeka писала, що українців хочуть зобов'язати реєструвати всіх домашніх тварин. При цьому процедуру хочуть зробити платною. Відповідний законопроект зареєстрували депутати від»Слуги народу". За їх словами, головне завдання нового закону - не допускати викидання тварин на вулицю їх власниками. Автори законопроекту пропонують зобов'язати українців реєструвати домашніх собак, кішок і можливо навіть хом'ячків.

Так, відповідно до закону власники повинні будуть:

проводити ідентифікацію та реєстрацію домашньої тварини;

ховати або утилізувати труп своєї тварини;

забезпечити необхідний вміст тварини;

виховувати (дресирувати) тварин.

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