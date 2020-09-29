У Дніпрі борються за життя українського військового, який отримав поранення на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 34-й канал.

Так, у Дніпрі в лікарні ім. Мечникова рятують пораненого під Донецьком бійця ЗСУ.

Головний лікар медичного закладу Сергій Риженко розповів, що у воїна струс мозку і осколкові поранення кінцівок. Кілька уламків потрапили в очі.

Відомо, що боєць ЗСУ виконував бойове завдання і підірвався на міні. У лікарні ім. Мечникова медики рятують пораненого на сході сапера. Чоловікові 52 роки. Він отримав поранення поблизу селища Волноваха Донецької області. У Дніпро українського військового доставили у важкому стані, однак зараз його стан покращився. За словами Риженка, його життю наразі нічого не загрожує.

"Хлопець підірвався, він в даний час знаходиться у відділенні нейрохірургії. У нього контузія, черепно-мозкова травма. Зараз він, по суті, в середньої тяжкості. Життю нічого не загрожує", - сказав генеральний директор ОКБ ім. І. Мечникова Сергій Риженко в коментарі журналістам.

Як відомо, в лікарні ім. Мечникова у Дніпрі регулярно рятують поранених на Донбасі бійців ЗСУ. Медики врятували вже тисячі українських захисників.

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