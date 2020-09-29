У Дніпрі неадекватна жінка серед білого дня побила дівчину та відібрала в неї собаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, на вулиці Боброва у Дніпрі сталася неприємна ситуація. Біля "Озерки" побили дівчину, яка вигулювала свого песика.

Заявниця розповіла правоохоронцям, що на дівчину, яка гуляла з собакою, напала жінка. Вона побила її і відібрала собаку. Свідки викликали на місце події поліцію і затримали жінку, щоб та не втекла.

Поліція спробувала знайти власницю собаки, але та зникла у невідомому напрямку. Тоді правоохоронці викликали КП "Зооконтроль" і забрали тварину.

На собаці немає жетона і чіпа, тож співробітники сподіваються, що власниця тварини знайдеться і відгукнеться. Наразі собака в безпеці на базі КП "Зооконтроль".

"Ось вкрали собаку. Викликала поліцію. Побили дівчину, вкрали в неї собаку, чекаю на поліцію. Чия собачка?" - запитала авторка відео.

На кадрах можна побачити вкраденого песика та жінку, яка, судячи з усього, скоїла напад на його власницю. Про мотиви побиття дівчини і викрадення тварини невідомо.

Нагадаємо, під Дніпром ветеринари врятували собаку, яку господарі принесли на усипляння: зворушливі кадри.