Житель Кривого Рогу розповів про місцевого пенсіонера, який не має грошей навіть на хліб

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.

Так, у Кривому Розі в одному з магазинів до чоловіка на ім'я Павло Осиков звернувся пенсіонер з проханням купити йому хліба. Від історії, почутої від пенсіонера, чоловік заплакав і допоміг дідусеві.

Зайшовши в хлібний відділ, він побачив чоловіка похилого віку. Той звернувся до нього і попросив про допомогу.

"Ви могли б мені допомогти, купити півхлібини?" - запитав пенсіонер у автора публікації.

Він запитав у дідуся, скільки йому не вистачає.

"Так ось стільки і не вистачає - показує на цінник", - написав житель Кривого Рогу.

Павло зазначив, що пенсіонер виглядав цілком охайно, запаху алкоголю не було, нормально спілкувався і був добре вдягнений.

Як виявилося, дідусеві просто нічого їсти. Павло хотів купити йому крупи, але у нього немає навіть, де її приготувати. Він купив йому мівіни, пару супів швидкого приготування, сосисок, паштет і т.д.

Пенсіонер поділився своєю історію. Він працював на ЦГЗК, потрапив під скорочення, живе в гуртожитку на 44 кварталі на 3 поверсі. Звати його Анатолій Григорович. Він не має навіть, у чому нагріти воду, щоб заварити чай або запарити швидкі супи. Його дочка була наркоманкою і нещодавно померла. Допомогти чоловікові нікому.

"Поговорили, дав йому трохи грошей. Без грудки в горлі і без сліз слухати його було неможливо! Якщо хто захоче допомогти, пишіть або дзвоніть. Хотілося, щоб людина не пропала! Може у кого електрочайник старий є або ви знаєте, як надати йому не важку роботу (район кільця 44 го кварталу, ринок і т.д.). Буду вдячний за будь-яку допомогу", - написав Павло.

Нагадаємо, українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня: "Змусять повернути зі свого гаманця...".

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців

Також Politeka писала, що українці можуть втратити житло і гроші через комуналку, деталі жорсткого законопроекту