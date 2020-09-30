У Дніпрі в останній день вересня погода продемонструвала спражню осінь
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фото і відео в соцмережах.
Так, дніпряни повідомляють, що цілий день у місті вирує сильний вітер та лиє дощ.
"З раннього ранку в Дніпрі йде дощ. Яскраво-жовті листя плавають в калюжах як маленькі кораблики, а голуби туляться під деревами, намагаючись сховатися від зливи", - пишуть місцеві ЗМІ.
Однак непогода - це ще й небезпека, про що також не варто забувати.
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Так, один з місцевих Telegram-каналів повідомляє, що на вулиці Чичеріна у Дніпрі від сильного вітру дерево впало на дорогу та пошкодило припарковане надворі авто.
"Вулиця Чичеріна. Таке ось у нас трапилось: впало дерево прямо на автівку Chevrolet Aveo. Пом'яло дах нормально... Ось так дивляться у нас комунальні служби", - поскаржилась авторка відео.
Вона також розповіла, що час зйомки відео - близько 16.00, як раз тоді, коли більшість дніпрян повертаються з роботи. Машини вимушені об'їжджати дерево, що лежить посеред дороги.
"Не пощастило. Дерево пом'яло дах дуже добре", - підсумувала жінка.
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