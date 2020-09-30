У Дніпрі в останній день вересня погода продемонструвала спражню осінь

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фото і відео в соцмережах.

Так, дніпряни повідомляють, що цілий день у місті вирує сильний вітер та лиє дощ.

"З раннього ранку в Дніпрі йде дощ. Яскраво-жовті листя плавають в калюжах як маленькі кораблики, а голуби туляться під деревами, намагаючись сховатися від зливи", - пишуть місцеві ЗМІ.

Однак непогода - це ще й небезпека, про що також не варто забувати.

Так, один з місцевих Telegram-каналів повідомляє, що на вулиці Чичеріна у Дніпрі від сильного вітру дерево впало на дорогу та пошкодило припарковане надворі авто.

"Вулиця Чичеріна. Таке ось у нас трапилось: впало дерево прямо на автівку Chevrolet Aveo. Пом'яло дах нормально... Ось так дивляться у нас комунальні служби", - поскаржилась авторка відео.

Вона також розповіла, що час зйомки відео - близько 16.00, як раз тоді, коли більшість дніпрян повертаються з роботи. Машини вимушені об'їжджати дерево, що лежить посеред дороги.

"Не пощастило. Дерево пом'яло дах дуже добре", - підсумувала жінка.

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