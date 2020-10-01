У Дніпрі таксист збив людину на пішоходному переході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, автомобіль служби таксі збив чоловіка, який перебігав дорогу по "зебрі".

Відео моменту ДТП зафіксувала камера Ситуаційного центру міста Дніпра.

Відомо, що аварія сталася ввечері, близько 19.00. На перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Абхазької чоловік переходив дорогу, а на нього наїхала машина.

На опублікованому відео можна побачити, що спочатку чоловік стояв біля "зебри". В цей момент таксі здійснювало маневр повороту на проспект Гагаріна. У певний момент чоловік вирішив перебігти проїжджу частину по пішохідному переходу. В цей самий момент автомобіль таксі завершував маневр повороту на проспект і збив пішохода.

На місці ДТП працювала поліція і швидка.

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