На Дніпропетровщині знайшли мертвим хлопця, який напередодні пішов з дому та зник безвісти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Волонтерська група Пошук зниклих дітей" у соцмережі.

Як відомо, 30 вересня у місті Синельникове Дніпропетровської області повідомили про зникнення 16-річного підлітка Павла Бондаренка.

Хлопець повідомив у групі, що не прийде до школи через сімейні обставини. Він пішов з дому, і більше ніхто його не бачив.

В області розпочали пошуки зниклого школяра. Були також повідомлення про те, що він залишив передсмертну записку, у якій розповів про все, що його бентежило.

Зараз вже стало відомо, що хлопця знайшли, однак, на жаль, не живим.

Волонтери оголосили, що Павла знайшли, та закликали припинити робити репости.

Як повідомили в соцмережі, тіло Павла з дна водойми дістали рятувальники ДСНС. За попередніми даними, він помер не насильницькою смертю.

"Хлопець не живий. Водолази ДСНС дістали з озера", - йдеться в повідомленні.

Волонтери розповіли, що Павла шукали з собаками, пошуки не припинялися ні на хвилину.

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