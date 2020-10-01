У Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на вбивство місцевого активіста

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, за замах на вбивство активіста у Дніпрі поліція затримала двох підозрюваних.

За даними правоохоронців, нападники завдали 38-річному чоловіку понад 10 ударів по голові.

Слідчі в ході досудового розслідування встановили, що 5 вересня близько 17.45 на вулиці Богомаза у Дніпрі чоловіки вистежили потерпілого та напали на нього.

Нападники завдали дніпрянину понад десять ударів по голові. Коли їх помітили перехожі, ті втекли з місця злочину. Потерпілого в тяжкому стані доставили до лікарні.

В поліції повідомили, що напали на активіста жителі Кам'янського.

"За замах на вбивство, вчинене із хуліганських мотивів у складі групи осіб, слідчі ГУНП в Дніпропетровській області встановили двох жителів м. Кам’янське 28 та 37 років. Крім них, на причетність до скоєння злочину перевіряється ще один чоловік", - йдеться в повідомленні.

Поліція провела обшуки вдома у підозрюваних. Наразі двох чоловіків затримано та вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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