38-летнего днепрянина более 10 раз ударили в голову

В Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, за покушение на убийство активиста в Днепре полиция задержала двух подозреваемых.

По данным правоохранителей, нападавшие нанесли 38-летнему мужчине более 10 ударов по голове.

Следователи в ходе досудебного расследования установили, что 5 сентября около 17.45 на улице Богомаза в Днепре мужчины выследили потерпевшего и напали на него.

Нападавшие нанесли днепрянину более десяти ударов по голове. Когда их заметили прохожие, те скрылись с места преступления. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В полиции сообщили, что напали на активиста жители Каменского.

"За покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений в составе группы лиц, следователи ГУНП в Днепропетровской области установили двух жителей г. Каменское 28 и 37 лет. Кроме них, на причастность к совершению преступления проверяется еще один мужчина", - говорится в сообщении.

Полиция провела обыски дома у подозреваемых. Сейчас двое мужчин задержаны и вручено письменное уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 15, п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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