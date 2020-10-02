Місто Дніпро і Дніпропетровська область тепер відносять до "помаранчевої" карантиноої зони

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію міністра Кабінета міністрів Олега Немчінова на його Telegram-каналі.

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Слід зазначити, що оновлене епідеміологічне зонування діятиме з понеділка, 5 жовтня.

Таким чином, для дніпрян в місті і області стане ще більше заборон.

Зокрема, крім попередніх обмежень, передбачених "жовтою" і "зеленою" зоною, для Дніпра і області додадуться наступні:

заборона діяльності установ, що надають послуги з розміщення (хостелів, турбаз тощо, за винятком готелів);

заборона роботи розважальних закладів та ресторанів в нічний час;

заборона діяльності спортивних залів, фітнес-центрів. закладів культури;

заборона планової госпіталізації в лікарнях, крім низки певних винятків;

заборона прийому нових змін в дитячих таборах;

заборона на проведення масових заходів за участю понад 100 осіб з урахуванням норми 1 людина на 20 квадратних метрів площі.

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